publié le 28/07/2016 à 13:16

La nouvelle autopsie effectuée sur le corps d'Adama Traoré, mort le 19 juillet lors de son interpellation dans le Val-d'Oise, n'a mis en évidence "aucune trace de violences susceptible d'expliquer le décès", a annoncé jeudi 28 juillet le procureur de la République de Pontoise. L'autopsie avait été réclamée par les proches du jeune homme, non pas "pour contester la première autopsie, mais pour qu'on sache tout, qu'on arrête les fantasmes de part et d'autre", avait déclaré l'avocat de la famille Frédéric Zajac.



La première autopsie avait permis d'établir que la victime souffrait d'une grave infection touchant plusieurs organes, notamment les poumons et le foie. Toutefois, la deuxième expertise ne fait plus mention de cette infection. Il est en revanche désormais question d'un "syndrome d'asphyxie". Selon le procureur, "l'explication de la cause du décès ne pourra être apportée qu'avec l'ensemble des analyses (bactériologie, toxicologie, anatomopathologie)", dont les résultats sont attendus "dans le courant du mois d'août".

Depuis la mort du jeune homme, arrêté pour s'être interposé lors de l'interpellation de son frère qui était suspecté dans une affaire d'extorsion de fonds, plusieurs nuits de violences ont eu lieu dans des communes du Val-d'Oise. Aux cris de "Justice pour Adama", entre 1.500 et 5.000 personnes (selon les chiffres de la police et des organisateurs) avaient participé vendredi 23 juillet à une marche blanche qui a pris de allures de manifestation.