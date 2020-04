Morbihan : 150 photos pornographiques collées dans un village

publié le 21/04/2020 à 02:02

En pleine période de confinement, les habitants de Pleucadeuc, un village situé dans le département du Morbihan, ont eu droit à un réveil peu commun dans la matinée de ce samedi 18 avril. Et pour cause, un ou plusieurs individus se sont amusés dans la nuit de vendredi à samedi, à coller plus de 150 photos à caractère pornographique un peu partout dans la commune, sur des voitures mais aussi des panneaux de signalisation.

Comme le rapporte le quotidien régional Ouest-France, ces clichés classés X ont été déchirés dans un magazine avant d’être collés avec de la mousse à raser. Dans un lotissement, un classeur contenant plusieurs dizaines de photos du même type a été découvert.

Le maire de Pleucadeuc n’a pas souhaité porter plainte, précise Ouest-France mais les gendarmes locaux ont quand même décidé d'ouvrir une enquête pour tenter de retrouver le ou les coupables.