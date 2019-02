Montpellier : une maman cherche des volontaires pour câliner ses bébés malades

publié le 04/02/2019 à 09:12

C'est une initiative très touchante. À Montpellier, dans l'Hérault, deux bébés jumeaux de trois mois sont hospitalisés pour une sévère bronchiolite. Leur maman aimerait être présente 24 heures sur 24, mais c'est impossible. Pour être relayée, elle a donc eu l'idée de poster une annonce sur Facebook afin de trouver des volontaires qui pourraient faire des câlins à ses enfants.



Comme Séverine, qui berce le petit Lenaïc dans ses bras, beaucoup de ces nounous bénévoles sont elles-mêmes mamans. "Aujourd'hui, j'ai choisi de prendre soin d'autres enfants que le mien, parce que cet appel m'a touchée. Forcément, mon cœur de maman est un peu appelé", explique-t-elle.

Des câlins qui font du bien à Odyssée et Lenaïc, mais aussi à Chloé, leur maman, qui peut enfin souffler : "On a vraiment vu un changement radical entre les moments où on les prenait et ceux où on ne les prenait pas (...). Le cœur s'apaise, la respiration s'apaise, les quintes de toux s'apaisent."

Chloé, qui vit loin de sa famille, est touchée par cette mobilisation qui lui permet de "respirer, prendre une douche, manger". "Cela fait chaud au cœur de voir qu'il y a tant de gens qui sont prêts à se mobiliser, à donner du temps (...) cela nous donne beaucoup d’énergie, de support. Cela fait du bien", témoigne-t-elle. Des soutiens qui lui permettent de supporter les interminables journées d’hospitalisation de ses bébés.