et AFP

publié le 17/03/2021 à 16:11

C'est un peu avant midi, dans une rue du centre historique de Montpellier, près de l'hôtel où il résidait, que le metteur en scène Alain Françon a été attaqué et blessé à l'arme blanche ce mercredi 17 mars, rapportent des sources concordantes à l'AFP. À l'heure d'écrire ces lignes, les circonstances exactes des faits n'étaient pas connues.

Selon Midi Libre, l'artiste a été grièvement blessé à la carotide et évacué par les pompiers aux alentours de 11h30. Les rues adjacentes ont été bouclées par la police et un périmètre de sécurité a été mis en place. L'arme blanche a été retrouvée, et les policiers de la sureté départementale sont à la recherche de signalements. Il n'y a aucun suspect pour le moment.

Alain Françon, âgé de 76 ans, était depuis mi-février dans la ville, où il donnait des cours à l'École nationale supérieure d'art dramatique. Il a dirigé durant sa riche carrière plusieurs théâtres, dont le Centre dramatique national de Lyon, et celui de Savoie.