publié le 10/10/2019 à 06:29

Alors qu'Emmanuel Macron a appelé "la nation tout entière" à "faire bloc" pour combattre "l'hydre islamiste", lors d'un hommage aux quatre fonctionnaires tués par un de leurs collègues dans l'enceinte de la préfecture de Paris, l'enquête se poursuit.

Les enquêteurs ont entrepris d'analyser une clé USB retrouvée dans le bureau de Mickaël Harpon, l'auteur de l'attaque qui travaillait à la PP depuis 2003, dont le contenu suscite spéculations et inquiétudes.

Selon un rapport interne de la DRPP (Direction du Renseignement de la préfecture de police de Paris), Mickaël Harpon était habilité secret défense. Il aurait déclaré à deux collègues "c'est bien fait", au sujet de l'attentat en janvier 2015 contre Charlie Hebdo. Mais ces derniers n'ont pas transmis de signalement écrit à leur hiérarchie.

La liste des "taupes"

Que savait Mickaël Harpon ? À quelles informations avait-il accès ? Ce sont les questions auxquelles les enquêteurs tentent désormais de répondre. Des policiers ont confié leur inquiétude au Canard Enchaîné : "Il avait accès à tout, aux ordinateurs, aux codes d'accès, aux messageries". Au micro de RTL, Patrice Ribeiro, secrétaire général du syndicat de police Synergie-Officiers, la situation est "plus qu'inquiétante parce que dans ce contenu ultra-sensible figure les coordonnées personnelles de plusieurs dizaines de personnes. Si dès le début de l'enquête, on trouve ce genre de chose, on craint de trouver d'autres choses sur ses ordinateurs".

Mais les inquiétudes des forces de l'ordre vont bien au-delà. En haut-lieu, il est craint que "du fait de ses fonctions, Harpon avait accès aux fichiers protégés, notamment à celui où figure l'identité des taupes", cite Le Canard Enchaîné. Un commandant assure de son côté au journal que si Mickaël Harpon a "pu accéder à la liste de nos sources infiltrées dans les mosquées salaf, on risque de pleurer bientôt d'autres morts".

Concernant la clé USB, une source a indiqué à l'AFP que selon les premières vérifications : "Il n'y a pas de transfert illicite de données. Tout ce qui est sur cette clé a été transféré dans le cadre des fonctions" de Mickaël Harpon qui occupait un poste d'informaticien au service technique de la DRPP.