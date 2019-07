et AFP

publié le 06/07/2019 à 09:28

Une femme qui se trouvait à pied sur l'autoroute A35 dans le sens Strasbourg-Colmar, est morte après avoir été percutée par un automobiliste qui a été légèrement blessé, a-t-on appris de sources concordantes.

Selon le Codis du Bas-Rhin, la femme était "décédée avant l'arrivée des secours" et "le conducteur du véhicule, en urgence relative, a été évacué vers l'hôpital de Sélestat". La collision s'est produite sur l'A35 dans le sens Colmar-Strasbourg, à la hauteur de Stotzheim, a précisé la gendarmerie.

"Nous n'avons pas son identité : elle était à pied sur l'autoroute, mesure environ 1,70 m, vêtue d'un survêtement avec des rayures bleues et une brassière noire, et elle est âgée d'environ 25 à 30 ans", a poursuivi la gendarmerie, qui a lancé un appel à témoins pour déterminer les causes de l'accident.

L'autoroute a été fermée le temps que les gendarmes effectuent les premières constatations. Le peloton motorisé de Sélestat est chargé de l'enquête.