Coup de filet dans la Meuse. Douze personnes ont été mises en examen dont 6 placées en détention provisoire vendredi 23 avril après le démantèlement d'un réseau de trafic de drogue à Verdun. Selon le procureur de la République par intérim, Sofian Saboulard, l'opération a mobilisé plus de 200 militaires.

Lors de deux phases d'interpellations et de perquisitions, une première le 19 avril sur deux points de deal à Verdun et une seconde le 20 avril à Metz (Moselle), 737 g d'héroïne et 48 g de cocaïne ont été saisis ainsi que huit armes dont un fusil à pompe, plus de 15.000 euros en numéraire, six véhicules et 24 téléphones mobiles, a détaillé dans un communiqué le procureur de Verdun.



L'enquête a permis d'établir "l'existence d'une organisation structurée dont les têtes de réseau opéraient depuis la commune de Metz et alimentaient en cannabis, cocaïne et héroïne les deux points de deal verdunois tenus par des individus armés", a détaillé le procureur. Sur l'un des points de vente, le commerce pouvait générer un chiffre d'affaires de 6.000 euros par jour.