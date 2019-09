publié le 17/09/2019 à 16:03

Le tueur en série Michel Fourniret et son épouse Monique Ollivier vont participer à une reconstitution jeudi 19 et vendredi 20 septembre. Ils doivent être extraits de leurs cellules et conduits dans l'Yonne dans le cadre de la disparition et de la mort de Marie-Angèle Domèce et Joanna Parrish en 1988 et 1990.

Il est passé aux aveux à plusieurs reprises devant la juge d'instruction depuis 2011, mais sans jamais donner une version cohérente. Michel Fourniret va-t-il cette fois-ci expliquer précisément comment, conformément à ce qu'il affirme, il a tué la jeune handicapée Marie-Angèle Domèce en 1988 et l'assistante d'anglais Joanna Parrish en 1990 ?

Pour tenter d'obtenir la vérité de "l'ogre des Ardennes", déjà condamné pour huit meurtres, la juge se rend jeudi après-midi et vendredi dans l'Yonne et a convoqué Michel Fourniret et son épouse pour une reconstitution en bonne et due forme.

Le convoi de gendarmerie doit d'abord se rendre à Saint-Cyr-les-Coulons, là où habitait et a disparu Marie-Angèle Domèce, jeune femme déficiente mentale de 19 ans dont le corps n'a jamais été retrouvé. Michel Fourniret et Monique Ollivier seront également conduits à Monéteau, là où le corps dénudé de Joanna Parrish, 20 ans, avait été retrouvé le 17 mai 1990. La jeune britannique avait été battue et violée. La reconstitution doit avoir lieu en nocturne jeudi soir.



Au cours de sa très longue histoire judiciaire, Michel Fourniret s'est forgé la réputation d'un manipulateur hors pair, notamment avec les magistrats. Son épouse Monique Ollivier avait quant à elle confirmé en juin 2018 l'implication de son ex-mari dans les deux crimes.