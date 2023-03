Meurtre de Sandra, "massacrée" par son compagnon : le procès s'est ouvert à Douai

Ni ses alertes, ni ses plaintes n'ont été entendues. Sandra, 41 ans, mère de quatre enfants, a été massacrée par son compagnon violent en 2015, à Hazebrouck. Ce mardi 14 mars, à Douai, c'est le procès des lacunes d'un système qui s'ouvre.

Hocine Hamoudi, 35 ans, comparaît devant les assises du Nord pour le viol et le meurtre de sa compagne il y a huit ans. Cet homme avait déjà été condamné pour violence sur une précédente compagne et pourtant, malgré toutes les alertes, Sandra n'a pas pu être sauvée.

Le voisinage à Hazebrouck était régulièrement témoin des hurlements au sein du couple et des colères violentes d'Hocine Hamoudi. Divorcée, employée dans des bars en Belgique, Sandra était sous l'emprise de ce compagnon beau parleur mais colérique, qui répond avec ses poings. Cette mère de quatre enfants avait pourtant tenté de donner l'alerte, déplore l'avocate de sa famille, Me Blandine Lejeune.

"Il y a eu des défaillances"

"Elle a été massacrée. Elle est morte sous les coups. Elle avait porté plainte en 2014 avant de la retirer sous la pression et peut-être même sous les coups de son compagnon. On ne cherche pas plus loin et on classe l'affaire", déclare Me Lejeune au micro de RTL. "Quinze jours avant d'être massacrée, elle s'est présentée au commissariat en sang [...] Il y a eu des défaillances, je ne comprends pas."

Hocine Hamoudi, qui ne travaillait plus depuis un grave accident de moto en 2007, a été condamné pour des violences avec arme commises sur Sandra. Mais celle-ci était déjà morte. Libéré pour vice de procédure six mois après les faits, il s'en prend encore à d'autres femmes. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu vendredi 17 mars.

