Meurtre de Florence Denèfle : un crime impuni

et Marie Bossard

publié le 25/03/2021 à 21:05

Le 24 mars 2010, aux alentours de 19h00, deux femmes employées de l'Ambassade de France à Guatemala City rentrent chez elles. Elles vivent dans une résidence protégée, en sécurité, dans cette ville qui bat des records de criminalité. Les deux employées partagent une colocation avec une troisième française, Florence Denèfle, une professeure de 33 ans. Elle enseigne l'anglais depuis 2007 au lycée français Jules Verne. Lorsque les deux jeunes femmes entrent elles trouvent le logement vide et la porte est restée entrouverte. La professeure est sérieuse et soignée. Difficile de s'imaginer qu'elle s'est absentée au mépris des consignes de vigilance rabâchées par l'Ambassade de France.

Les deux amies s'inquiètent aussitôt. La voiture de Florence est retrouvée à 250 mètres du domicile avec son sac et son portefeuille. La piste crapuleuse est donc écartée, son argent est toujours là. La police est prévenue et se penche rapidement sur un enlèvement qui est monnaie courante ici. Des patrouilles sillonnent les alentours toute la nuit, sans trouver la moindre trace de Florence Denèfle.

Le 25 mars au matin, des ouvriers agricoles trouvent le corps sans vie de Florence. Personne n'a rien vu de suspect ou entendu quoi que ce soit. La victime ne porte pas de traces de coups ou de blessures apparentes. Les légistes concluent que la jeune femme a été asphyxiée, probablement à l'aide d'un sac plastique. Deux policiers attachés de sécurité intérieure à l'ambassade de France au Costa Rica sont dépêchés sur place. Ils découvrent que l'enquête est pour le moins conduite à la légère. Les investigations semblent donc démarrer dans un parfait désordre, mais un homme va apparaître dans le paysage de l'enquête : son ex-petit ami, qui va figurer comme suspect numéro un.

Avis de recherche pour l'homme suspecté du meurtre de Florence Denèfle

Notre invité

Edwige Laigle-Denèfle, la mère de Florence

Alain d'Alby, ancien attaché de sécurité intérieur au Costa Rica

Me Etienne Nicolau, ancien avocat de la mère et du beau-père et auteur du livre « Erreurs criminelles » chez JPO éditions, collection Jacques Pradel.

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.