Meurtre d'Adrien Perez : "Que la France protège nos enfants", demande sa mère

publié le 23/08/2018 à 06:04

La discothèque Le Phoenix à Meylan (Isère), devant laquelle Adrien Pérez a été tué à coups de couteau le 29 juillet dernier, ne rouvrira pas demain, le vendredi 24 août. Selon France Bleu Isère, le préfet de l'Isère a pris mercredi 22 août un arrêté de fermeture administrative de six mois.



"Je suis satisfaite de la décision du préfet, de cette décision de fermeture administrative, mais voilà, mon fils n'est plus là, et on aurait pu éviter ce drame si ces gens n'avaient pas été armés", s'insigne Patricia Perez au micro d'RTL. Selon elle, qu'"on rentre dans des boîtes de nuit avec des couteaux" est "inadmissible".

"Pour moi, ça reste des assassins en puissance. Quand quelque'un se promène avec une arme, c'est qu'à un moment donné dans la journée il va s'en servir", ajoute la mère du jeune homme assassiné devant la boîte de nuit alors qu'il fêtait son anniversaire avec ses amis.

Pour moi oui, la discothèque a laissé faire Patricia Perez, mère d'Adrien Partager la citation





"Pour moi oui, la discothèque a laissé faire. Maintenant en boîte de nuit on rentre comme ça, libre de tout. Faut que ça cesse", exige la mère d'Adrien. "Quand on l'interroge sur cette fermeture administrative de la boîte de nuit, décision forte de l'État, elle estime simplement qu'"il était temps".



Depuis le drame, cette mère en appelle aux politiques de tous bords afin de faire cesser cette violence. "Pourvu que ça continue, c'est mon souhait le plus cher, que mon fils ne soit pas oublié, que la France ne l'oublie pas. Que la France protège nos enfants, c'est mon cri", conclut-elle.