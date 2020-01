Meurthe-et-Moselle : appel à témoins après la disparition d'un homme

publié le 21/01/2020 à 01:12

C'est à proximité du CHU de Nancy-Brabois qu'il a été vu pour la dernière fois aux alentours de 18h30 le jeudi 16 janvier. Jean-Philippe Trinh, âgé de 25 ans et demeurant à Nancy, sortait de son travail à l'hôpital. Aucun de ses proches n'a eu de nouvelles de lui depuis.

Il était alors vêtu d'un manteau gris à capuche et d'un jean bleu. Il est de taille et de corpulence moyennes et porte des lunettes de vue. Il a les cheveux noirs et coupés court et les yeux noirs.

Un appel à témoins pour "disparition inquiétante de personne majeure" a été lancé par le commissariat de Nancy afin de le retrouver. Afin d'obtenir une audience plus large, cet appel à témoins a notamment été diffusé sur Twitter. Quiconque possédant des informations sur Jean-Philippe Trinh peut contacter le commissariat de police de Nancy directement au 03 83 17 27 55.

