Décines : un adolescent saute d'un pont et se noie dans le Rhône

et AFP

publié le 28/06/2020 à 04:00

Un adolescent de 16 ans a été retrouvé mort noyé dans le Rhône, le 27 juin en fin d'après-midi, après avoir sauté du pont de Décines, à l'est de la métropole lyonnaise, ont-annoncé les pompiers du secteur.

L'alerte a été donnée vers 15h par des témoins et des amis de la victime, dont le corps a été repêché deux heures plus tard par les services de secours. Une vingtaine de pompiers, dont des plongeurs et des équipes cynophiles, ont été immédiatement engagés dans l'opération de secours, selon la même source.

Selon les premiers éléments de l'enquête dont le quotidien Le Progrès a pu prendre connaissance, le jeune était avec des amis et aurait sauté pour s'amuser. La veille, une autre personne avait déjà plongé dans le Rhône depuis un pont en plein cœur de Lyon, mobilisant d'importants moyens de secours pour venir à sa rescousse.