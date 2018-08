et Thibaut Deleaz

publié le 20/08/2018 à 07:55

Dans le Nord de Marseille, c'est tout un quartier qui se mobilise pour sauver un restaurant McDonald's et les emplois qui vont avec. Le projet de cession des 6 restaurants d'un franchisé marseillais prévoit la reprise de 5 établissements qui doivent rester des McDonald's, tandis que celui de Saint-Barthélémy doit être transformé en restaurant asiatique halal.



Un projet auquel ne croient pas les 77 employés du fast-food, qui sont en grève depuis deux semaines pour dénoncer un plan social déguisé. Les salariés viennent pointer chaque matin, mais les cuisines sont à l'arrêt. Les grévistes se relaient jour et nuit, et essayent de se remonter le moral mutuellement.

"C'est compliqué mais on y croit", confie Dounia, une équipière. Le 7 août dernier, un syndicaliste à bout avait menacé de s'immoler par le feu dans le restaurant. Les équipiers en grève peuvent compter sur le soutien des habitants du quartier, pour qui le McDonald's est un vrai poumon, mais reçoivent aussi des menaces. Le projet de reprise doit être examiné par la justice lundi 20 août.