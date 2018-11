publié le 23/11/2018 à 19:33

Un drame pour une raison futile. Un homme de 58 ans est mort poignardé pour une place de parking à Marseille jeudi 22 novembre dans le quartier de La Capelette. Thierry, la victime, gérait un bar du quartier et était père de six enfants, dont un est devenu handicapé après un accident de voiture. Son fils, justement, avait garé son véhicule sur la place handicapée située devant l'établissement.



Vers 13 heures, une jeune femme se gare en double file au niveau de la place avec l'intention d'y stationner. Le ton monte, les insultes fusent et la conductrice menace de revenir, mais pas toute seule. Elle est de retour quelques minutes plus tard avec trois jeunes qui prennent à parti le gendre de Thierry devant le bar. Ce dernier se défend, des coups pleuvent et Thierry s'interpose. Frappé de deux coups de couteau au thorax, il décède lors de son arrivée à l'hôpital.

Les agresseurs ont pris la fuite et sont toujours activement recherchés par la police. Dans le quartier de la Capelette, l'émotion est teintée de colère mais il y a également de l'incompréhension. "Je n'ai jamais vu ça, c'est plus possible. La haine, je l'ai, j'espère qu'il va morfler", confie un ami de la victime, qui connaissait depuis trente ans, à propos de l'agresseur.