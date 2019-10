Affaire Saint-Aubin: 55 ans de mystère !

et Emilien Vinee

publié le 02/10/2019

A la Une de l’heure du crime ce soir l’histoire d’un combat pour la vérité, celui de la famille Saint-Aubin, mais aussi celui d’avocats, de magistrats et de journalistes qui ont enquêtés sur la mort d’un jeune homme qui avait 23 ans en 1964, vraisemblablement victime d’une tragique méprise des services secrets français. Le 5 juillet 1964 en effet, Jean-claude Saint Aubin et son amie Dominique Kaydasch, fils et fille de commerçants de Dijon sont tués dans un accident de la route. Leur voiture, une Volvo immatriculée en Suisse s’écrase contre un arbre près de Fréjus dans le Var où ils devaient rejoindre leurs parents pour les vacances d’été.

Les Saint-Aubin mènent l’enquête et découvrent que ce banal accident de la route est, peut-être, un accident provoqué par un commando de barbouze qui voulaient éliminer, après la fin de la guerre d’Algérie, un important responsable de l’OAS, auteur de nombreux attentats en France.



Cette affaire complexe fera l’objet de 9 procédures ayant donné lieu à 26 décisions de Justice, des contre-enquêtes et des reconstitutions sauvages, et des polémiques, impliquant au total 7 gardes des Sceaux, un Président de la République, des parlementaires, des avocats, des gendarmes, des militaires et une enquête de l’inspection générale des services qui constatera de nombreux dysfonctionnements de l’institution judiciaire au détriment de la famille Saint-Aubin.



Nos invités

Denis Langlois, avocat auteur du livre « L’affaire St-Aubin » qui vient de paraitre aux éditions de la Différence, Patrick Meney, journaliste producteur de télévision, il a grandi à Dijon et avait 16 ans au moment de la mort de Jean-Claude Saint-Aubin. Dès ses premiers stages dans les journaux dijonnais, il a travaillé sur l'affaire et rencontré la famille St Aubin. Patrick Meney, François Saint-Aubin, frère de Jean-Claude.