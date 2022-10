Marseille-Francfort : un supporter de l'OM mis en examen pour tentative de meurtre

Le 13 septembre dernier, alors que son équipe recevait Francfort au stade Vélodrome, un supporter de l'Olympique de Marseille avait grièvement blessé un supporteur allemand en tirant une fusée de détresse en tribunes. Il a été identifié par l'une des 136 caméras du stade Vélodrome et interpellé mercredi.

Ce supporteur de 26 ans, installé au virage Nord, juste à côté de la tribune visiteurs, a reconnu rapidement en garde à vue avoir participé aux violences qui avaient émaillé ce match : des sièges arrachés et jetés, des pétards et surtout cette fusée de détresse tirée à l'horizontale et venue percuter les cervicales d'un fan allemand de 65 ans. Sa femme avait également été blessée à la main en tentant de ramasser cette fusée de détresse.

Plus d'un mois après, le supporteur allemand est toujours hospitalisé. Il a témoigné sur une chaîne de télévision de son calvaire, 120 jours d'ITT et une expérience de mort imminente, selon lui. Le supporteur marseillais a été mis en examen pour tentative de meurtre, violences volontaires et participation à une association de malfaiteurs. Le match retour à Francfort va avoir lieu mercredi soir. C'est un peu surprenant, mais le déplacement des supporters marseillais en Allemagne a été autorisé, selon le club phocéen.

De son côté, le parquet a demandé la mise en détention du supporter en question mais le juge de la liberté et de la détention n'a pas suivi cette requête. Cela va être examiné par la chambre d'appel de la Cour d'Aix en Provence pour savoir si ce supporteur va devoir attendre son procès en prison ou non.

