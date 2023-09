Marseille : 1.500 trottinettes électriques vont être retirées de la circulation, annonce le maire

1.500 trottinettes électriques sur les 4.000 en circulation dans la cité phocéenne vont être supprimées, a annoncé ce lundi 11 septembre le maire de Marseille à l'antenne de France Bleu Provence. Benoît Payan a également ajouté que la vitesse sera limitée à 30 km/h aux abords des écoles marseillaises, ainsi qu'une plus grande piétonisation de ces zones.

"C'est à peu près n'importe quoi, c'est mal régulé", s'est justifié Benoît Payan, le maire de Marseille, à propos de la suppression de plus d'un tiers des trottinettes électriques en libre-service. L'élu aurait déjà travaillé sur une meilleure gestion de ces engins avec les opérateurs, mais juge que ceux-ci ont "trainé les pieds". "À chaque fois que ça traine les pieds, j'applique une sanction. Et donc aujourd'hui, on va enlever 1.500 trottinettes. Et si ça continue, on continuera d'en enlever", a tranché l'édile.

Depuis le 1er septembre, la ville de Paris s'est déjà totalement séparée de ses trottinettes électriques. Une décision drastique qui ne pourrait toutefois pas être mise en place dans la cité phocéenne, qui ne dispose pas des infrastructures de transport suffisantes pour le faire. "Si j'avais autant de lignes de métro qu'à Paris, j'enlèverais toutes les trottinettes", a lancé Benoît Payan.

30 km/h aux abords des écoles

Toujours sur le registre des transports, le maire de Marseille a également annoncé qu'une limitation de vitesse de 30 hm/h serait mise en place le plus rapidement possible aux abords des écoles. Cette mesure sera instaurée dès que "la métropole nous aura fourni les panneaux", a-t-il précisé. De plus, il souhaite une plus grande piétonisation des zones scolaires.

Dans le 8e arrondissement de Marseille, une petite fille de 4 ans a été percutée par une voiture à la sortie de son école. Grièvement blessée, elle est désormais hors de danger, mais la mairie souhaite sécuriser les écoles pour que cet accident ne se reproduise pas.