Marseille : une quatrième enquête ouverte pour des soupçons de violences policières en marge des émeutes

Après la mort de Mohamed Bendriss, 27 ans, les blessures de son cousin Abdelkarim Y., 22 ans, éborgné après un tir de LBD, ou les images d'Hedi, 22 ans, apparaissant le crâne amputé à la télévision, une quatrième enquête pour des violences policières présumées à Marseille, en marge des émeutes, a été ouverte.

En effet, sur le média local Marsactu, un homme se prénommant Otman a témoigné de violences policières. Vers 22h30-23h00, dans la nuit du 1er au 2 juillet, il est sorti d'un tabac qui venait d'être pillé, dans le quartier de La Plaine, quand il a violemment été interpellé par des policiers. Il a par la suite porté plainte le 19 juillet. Il a indiqué auprès du média n'être "plus le même", et ne plus arriver à sortir de chez lui.

Dans cette enquête, dont l'IGPN est chargée, un policier a été placé en garde à vue, ce mardi 30 août. Il est soupçonné de "violences en réunion avec arme entraînant une incapacité totale de travail de plus de huit jours par personne dépositaire de l'autorité publique", d'"abus d'autorité pour faire échec à l'exécution de la loi" et de "menace ou acte d'intimidation en vue de déterminer une victime à ne pas déposer plainte ou à se rétracter", a indiqué la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens.

Il s'agit de la quatrième affaire de violences policières présumées à Marseille, en marge des émeutes qui avaient embrasé le pays après le mort du jeune Nahel, la troisième affaire pour la seule nuit du 1er au 2 juillet.



