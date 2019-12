Marne : un quinquagénaire tué lors d'une pendaison de crémaillère

publié le 06/12/2019 à 07:50

Ce mercredi 4 décembre, le corps d'un châlonnais de 52 ans a été retrouvé caché dans des broussailles et à moitié immergé dans l'eau à Châlons-en-Champagne dans la Marne. La victime s'était visiblement vidée de son sang après une altercation, d'une extrême violence, avec un autre homme âgé de 51 ans.

C'est dans la nuit du 26 au 27 octobre que deux personnes se disputent et en viennent aux mains, alors qu'ils participaient à une pendaison de crémaillère à Châlons-en-Champagne. Après plusieurs coups échangés, l'un d'entre eux attrapent à pleines mains les testicules de la victime en exerçant une violente torsion, au point de les éclater. C'est ce qui tuera la victime, relate L'Union.

L'auteur des coups a été interpellé puis placé en garde à vue où il a pu expliquer, dans le détail, le déroulement des faits. "J’ai du mal à me maîtriser quand on me crie dessus" a-t-il déclaré. Il avouera également que la victime a agonisé pendant "30 minutes à une heure" après la bagarre. C'est au moment de son décès qu'il a pris la décision de le pousser dans la rivière avant de reparti à vélo.

"Conformément aux réquisitions de mon parquet, il a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle", indique le procureur de Reims Matthieu Bourrette. Une autopsie sera pratiquée la semaine prochaine pour déterminer les causes exactes de la mort du quinquagénaire.