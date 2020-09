Marc Dutroux présente un risque élevé de récidive selon une expertise

publié le 11/09/2020 à 04:37

C'est une nouvelle expertise pour le moins inquiétante. Selon un rapport psychiatrique établi à la demande du Tribunal d’application des peines de Bruxelles, Marc Dutroux est toujours un danger pour la société. Condamné à la perpétuité pour le kidnapping et le viol de six fillettes dans les années 1990, ce Belge âgé de 63 ans présente toujours un risque élevé de récidive.

Comme le rapporte Sudpresse, les avocats de Marc Dutroux avaient demandé à ce qu'un collège de trois experts psychiatres soit désigné pour examiner à nouveau l'état mental de leur client, incarcéré depuis maintenant 23 ans. Les dernières expertises remontaient à 2013.

Selon le média belge, cette expertise psychiatrique stipule que le sexagénaire est toujours psychopathe et dangereux. Me Bruno Dayez, l'un des avocats de Marc Dutroux, a reconnu que le rapport était "mauvais et même très mauvais" pour son client. Ces conclusions étaient une étape obligatoire avant une hypothétique libération anticipée. Une perspective qui semble donc désormais compromise.