publié le 20/05/2021 à 10:11

À la tête du deuxième plus grand parquet de France après celui de Paris, la procureure de la République de Seine-Saint-Denis, Fabienne Klein-Donati, publie son livre, Poursuivre, dans lequel elle plonge dans la réalité quotidienne de ce département le plus pauvre, le plus jeune et qui affiche le taux de criminalité et de délinquance le plus élevé en France métropolitaine.

Au micro de RTL Matin, Fabienne Klein-Donati est revenue sur la manifestation qui a réuni plusieurs milliers de policiers à Paris, mercredi 19 mai : "Je comprends cette colère", a-t-elle affirmé en soulignant que "eux, comme nous dans les parquets, sentons depuis quelque temps qu'il y a une montée de cette violence contre les forces de l'ordre".

"Ce que j'ai du mal à comprendre et qui pour moi est vain et ne sert à rien, c'est cette opposition à laquelle on aboutit d'une police contre la justice qui ne peut mener à rien", a-t-elle ajouté.

Selon la procureure, "ce malaise est lié à une certaine montée de la délinquance et d'une certaine violence". "Mais dire que la justice en est la responsable, ça mène à quoi ?", se demande-t-elle. "La justice n'est pas responsable des maux de la société et c'est encore moins elle qui peut trouver les solutions", a également indiqué Fabienne Klein-Donati .