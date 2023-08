Manche : un jeune homme de 18 ans mis en examen pour viol avec "actes de barbarie"

C'est un fait divers qui a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux. Un homme de 18 ans a été mis en examen pour le viol d'une femme, "accompagné de tortures ou actes de barbarie", début août à Cherbourg. L'AFP a appris l'information samedi 12 août, auprès du parquet de Coutances, dans la Manche. La victime avait été hospitalisée dans un état grave, après avoir subi des sévices d'une violence inouïe. Les faits, révélés par Le Figaro, se sont déroulés le 4 août dernier. La victime a raconté aux enquêteurs qu'un homme s'était introduit dans son domicile, avant de la frapper à de multiples reprises. Il l'a ensuite violé plusieurs fois, "notamment avec un manche à balai", précise le quotidien.

La victime, "laissée pour morte", a eu le temps d'appeler les secours, selon France Bleu. Elle a été immédiatement hospitalisée et présentait des blessures extrêmement graves : "perforation du colon, de l'intestin grêle, du péritoine et du diaphragme, un pneumothorax, des fractures aux côtes et un risque élevé de choc septique", rapporte le Figaro. Une partie du personnel de l'hôpital de Cherbourg a même fondu en larmes face à la gravité de ses blessures, ajoute France Bleu.

La victime, opérée pendant plusieurs heures, a été placée en coma artificiel et son pronostic vital était engagé. Le parquet de Coutances n'était cependant pas en mesure samedi de donner des nouvelles de l'état de santé de la jeune femme.



Le suspect déjà connu de la justice

La victime avait précisé aux enquêteurs avoir été agressée par un homme "qu'elle avait déjà vu, mais qu'elle ne connaissait pas". Le jeune homme de 18 ans était "déjà connu défavorablement de la justice", a déclaré le parquet, sans davantage de précisions. Il a été placé en détention provisoire vendredi soir. Le suspect, placé en garde à vue jeudi, a fini "par reconnaître laconiquement les faits susceptibles de lui être imputés", selon le magistrat à Cherbourg.

La procédure, initiée par le parquet de Cherbourg, a été transmise vendredi au parquet de Coutances. C'est ce pôle de l'instruction qui a ouvert une information judiciaire pour viol accompagné de tortures ou actes de barbarie.