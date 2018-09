publié le 20/09/2018 à 08:17

"Allô, ma maman est tombée parce qu’elle ne se sent pas bien." Le réflexe de ce petit garçon a sauvé la vie de sa mère. Le 6 juillet dernier, à Paris, l'enfant âgé de 5 ans a appelé les pompiers alors que sa maman venait de s’effondrer au sol. À l’autre bout du fil le caporal-chef Jessie a pris l’appel et s’est chargé de gérer la situation.



"Elle arrive à parler ta maman ?", "Non", répond le petit garçon, avec un sang-froid admirable. Le caporal-chef lui pose les questions de base : il lui demande par exemple de poser la main devant la bouche de sa maman pour voir si elle respire. La réponse est non. Le pompier lui indique ensuite d'aller prévenir les voisins, en allant "taper très fort sur les portes".

Aucun voisin n'était là, l'enfant est donc allé dans la rue, où il est tombé sur les pompiers qui arrivaient sur place. Ils sont parvenus à réanimer sa mère. La conversation a été diffusée par les pompiers de Paris sur Twitter, la semaine dernière.

Il n’y a pas d’âge pour apprendre les numéros d’urgence. Découvrez comment le caporal-chef Jessie, opérateur 18/112, a aidé un enfant de 5 ans à secourir sa maman…¿¿¿¿ pic.twitter.com/28uVqTAIXS — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 13 septembre 2018