publié le 02/08/2018

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. ET pour cause, la séquence est adorable : Gracie Lutz, une fillette de 2 ans apporte à manger aux pompiers qui luttent contre les incendies qui font rage en Californie. Elle a aidé sa mère à préparer des burritos pour les pompiers et les leur a ensuite apportés.



Kody, l'oncle de la petite fille, fait partie du service d'urgence. C'est lui qui a dit à la mère de Gracie que les pompiers ont particulièrement faim après des heures à lutter contre les flammes, rapporte le Daily Mail.

Aux États-Unis, un état d'urgence partiel a été déclaré dans l'État de Californie où ces incendies gagnent rapidement du terrain. 38.000 personnes ont dû être évacuées dans le comté de Shasta, tandis qu'un pyromane présumé a été arrêté.

L'incendie baptisé "Carr" sévit au nord de la ville de Redding (nord de la Californie). Il a causé la mort de six personnes depuis le 23 juillet. Il a détruit une superficie de 63.000 hectares en quelques jours, en Californie.