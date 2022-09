"Maison de l'horreur" dans le Pas-de-Calais : l'un des enfants livre son témoignage glaçant

Cela fait déjà une semaine que des policiers ont découvert la présence d'une dizaine d'enfants maltraités dans une maison de Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais). Il s'agit de plusieurs enfants d'une même fratrie. L'un d'entre eux, Bryan, a accepté de témoigner au micro de BFMTV ce mardi 6 septembre au soir. Il raconte le calvaire familial qu'il a vécu pendant de nombreuses années avec ses frères et sœurs.

Agé actuellement de 21 ans, il a contacté le 29 août dernier les forces de l'ordre pour dénoncer ce qu'il se passait à l'intérieur du domicile familial. "Aujourd'hui, je suis papa d'une petite de 20 mois et je vois qu'on n'élève pas un enfant dans des conditions pareilles", explique-t-il lentement.

Réfléchi et posé, le jeune homme raconte. "Il n'y a aucune famille à ma connaissance qui a ce fonctionnement-là, avec autant de violences physiques, verbales et des punitions aussi strictes", énumère-t-il. Il explique ensuite qu'il a pris la décision de parler après une "énième bagarre".

"Mon père âgé de 44 ans, mon beau-frère âgé de 20 ans, ma sœur âgée de 19 ans se sont mis à trois pour distribuer des coups à mon petit frère de 16 ans. Donc j'ai dû m'interposer physiquement pour essayer de sortir mon petit frère de ça", raconte Bryan. Une scène d'une telle violence qu'elle a provoqué chez lui un "stop", selon ses mots. Le lendemain, il se rend compte qu'il ne peut plus voir et vivre de telles atrocités et fait appel aux assistantes sociales.

Les parents encourent trois ans de prison et 45.000 euros d’amende

"Coups de bâton, de fouet, de raquette, de balai", Bryan a détaillé les sévices dont lui et ses frères et soeurs ont été victimes. Il a notamment expliqué avoir été attaché "pendant plusieurs heures, et a évoqué des "scènes de sexualité".

À la suite du signalement de Bryan, une enquête a été ouverte. Ses deux parents, mis en examen, ont reconnu les faits et ont été placés sous contrôle judiciaire avant leur procès en janvier prochain.

"Ils encourent trois ans de prison et 45.000 euros d’amende, une peine maximale trop peu élevée pour Bryan", écrivent nos confrères. Une "enquête administrative" va être menée sur les "défaillances" de la prise en charge de cette famille, connue des services sociaux depuis 2013. La famille n'était jusque-là pas connue de la Justice.

