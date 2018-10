et Léa Stassinet

publié le 31/10/2018 à 08:05

C'est une drôle d'histoire racontée par les gendarmes du Maine-et-Loire sur leur page Facebook. Le 2 octobre dernier, ces derniers ont reçoivent un curieux appel provenant de la maison de retraite de La Salle-de-Vihiers, rapporte Ouest France. À l'autre bout du combiné, un couple se dispute violemment "à propos d'un possible divorce", racontent les gendarmes.



Ils décident donc d'intervenir, croyant avoir affaire à une possible scène de violences conjugales. Mais une fois arrivés sur place, rien de tout ça. Ils découvrent simplement un nonagénaire en train de regarder paisiblement un épisode de... Louis la Brocante, diffusé sur France 3.

Ils remarquent alors que la télécommande est posée juste à côté du téléphone du pensionnaire. "Croyant prendre sa télécommande pour changer de chaîne et regarder la "17", le retraité avait en fait composé ces chiffres sur son téléphone", expliquent-ils. Ce qu'avaient alors entendu les gendarment au bout du fil n'était autre qu'une conversation animée entre Louis la brocante et son épouse, pour le plus grand soulagement des militaires ayant fait le déplacement.