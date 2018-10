publié le 24/10/2018 à 03:55

Depuis deux ans, un père de famille d'Annecy (Haute-Savoie) avait pris pour habitude d'harceler plusieurs services de l'administration au téléphone. Comme l'explique Le Dauphiné Libéré, cet homme de 38 ans, a notamment appelé le standard de l'Élysée 195 fois en une journée.



Cet individu voulait absolument parler à Emmanuel Macron pour lui signifier son mécontentement. Sa persévérance a donc était telle que la police d'Annecy dépôt de plainte de l’Élysée dans la journée, selon L'Essor Savoyard. L'homme a été identifié et s'est rendu lui-même au commissariat. Il était déjà connu pour avoir agi de la même façon avec François Hollande et un haut gradé de la police nationale qu’il avait vu à la télévision, toujours selon L'Essor Savoyard.

Ce professeur de musique avait déjà reçu un rappel à l’ordre et bénéficié de plusieurs "alternatives à poursuites". Cette fois il n'a pas pu échapper à la mise en garde à vue. Il n'a pas pour autant nié les faits et comme le relate Le Dauphiné Libéré, il a assumé et estimé qu'il avait le droit de manifester son mécontentement en République.