publié le 24/10/2018 à 15:08

C’est une tentative de braquage surréaliste, digne d'une histoire belge. Samedi 20 octobre, six hommes, dont deux armés, viennent voler la caisse et quelques produits de ce magasin de cigarettes électroniques de Montignies-sur-Sambre, dans la région de Charleroi, en Belgique.



De l'autre du comptoir, Didier, le gérant, se trouve seul face au groupe de malfaiteurs. Le patron de la boutique garde son calme et tente un coup de poker. "Je leur dis clairement, ce n'est pas à 15h qu’on braque, (...) c’est à 18h30 qu'il faut me braquer", raconte-t-il.

Persuadés par le commerçant qu'ils ramasseront un plus gros pactole en fin de journée, les voleurs quittent le magasin. Immédiatement, le vendeur contacte la police, qui peine à croire au scénario. “Je suis bon vendeur, mais je pense que je ne suis pas tombé sur des lumières", estime le gérant en voulant convaincre la police qu’ils vont revenir.

“18h30 c’est pas 17h30 !”

En fin d'après-midi, plus motivés que jamais, les braqueurs reviennent, mais le dispositif policier n'est pas prêt. Didier décide alors de gagner du temps en leur disant d’aller “s’acheter une montre”. “18h30 c’est pas 17h30 !” leur assène-t-il ainsi. Loin d'être découragés, les voleurs reviennent alors une troisième fois, et sont enfin interpellés.



Ce braquage étonnant se termine bien, mais il aurait pu aussi mal tourner pour le gérant. “On peut très bien avoir une scène de ce genre-là qui dégénère avec une prise d’otages”, précise Vincent Fiasse, le procureur de Charleroi à nos confrères de RTL Belgique.



Par peur des représailles, le commerçant vient de commander des caméras de surveillance supplémentaires pour sa boutique.