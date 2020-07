Maine-et-Loire : écrasé par une mini-pelle, un ouvrier décède sur un chantier

publié le 08/07/2020 à 19:28

C'est un accident survenu peu avant 17h sur un chantier à Vern-d'Anjou (Maine-et-Loire), mardi 7 juillet. Dans cette commune de 2.300 habitants, associée à la ville d’Erdre-en-Anjou, un ouvrier a été "percuté peu par une mini-pelle".

Cet homme de 47 ans et originaire d'Argentine, était en arrêt cardiaques quand les secours et les gendarmes ont été dépêchés sur place. Les forces de l'ordre, les premiers arrivés sur place, ont procédé à un massage cardiaque avant que les pompiers et le SMUR ne prennent le relais, détaille le journal Ouest-France. Malheureusement, la victime est décédée, peu après 18h.

L'accident, qui s'est déroulé sur un chantier dans la zone industrielle des Victoires, se serait produit alors que l’engin reculait. Mais pour l'heure, les raisons du drame restent inexpliquées. Une enquête a été ouverte : elle a été confiée à la brigade de gendarmerie du Lion-d'Angers afin de faire toute la lumière sur les circonstances de l'accident.