Tarn-et-Garonne : un père de famille s'endort au volant, deux de ses enfants tués

publié le 08/07/2020 à 05:25

C'est une terrible tragédie qui s'est déroulée ce weekend sur les routes du Tarn-et-Garonne. Un couple et ses trois enfants revenaient d’un repas chez des amis dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 juillet, lorsque le père s'est endormi au volant. Le véhicule a alors fait une sortie de route à Castelsarrasin et percuté une buse en béton. Deux des trois enfants, un nourrisson de 6 mois et son demi-frère de 9 ans sont décédés des suites de l'accident, rapporte La Dépêche.

Grièvement blessés après la collision, Gabriel, 6 mois, et Mathéo, 9 ans avaient été extraits de l’épave par les pompiers et héliportés aux urgences de l’hôpital de Toulouse-Purpan. Ils sont décédés ce dimanche 5 juillet. La Dépêche précise que le troisième enfant âgé de 12 ans, la mère du bébé âgée de 33 ans, grièvement blessée au bassin et aux côtes, ainsi que le conducteur, sont eux toujours hospitalisés.

Selon le quotidien local, ce lundi le procureur de la République de Montauban attendait le retour des auditions des victimes hospitalisées pour déterminer les suites pénales à cette affaire ainsi que le prélèvement sanguin du père de famille.