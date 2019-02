publié le 01/02/2019 à 15:32

Le maire de Cholet fait polémique. Gilles Bourdouleix vient en effet de supprimer la gratuité dont bénéficiaient jusqu'à présent les sapeurs-pompiers pour accéder à la piscine municipale et au stade omnisports de la ville du Maine-et-Loire, où ils s'entraînaient habituellement.



Cette décision est en partie une sanction du maire vis-à-vis des pompiers, après ce qu'il a pris pour un affront de leur part. Tout est parti du 1er décembre dernier. Lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe (la sainte patronne des pompiers, ndlr), les soldats du feu ont décidé de protester contre leurs conditions de travail en tournant le dos aux élus.

Selon le site de 20minutes, ce geste symbolique s'adressait en particulier à Patrice Brault, le conseiller départemental et président du service départemental d’incendies et de secours (Sdis) du Maine-et-Loire. Mais Gilles Bourdouleix n'a pas digéré ce qu'il a vécu comme une humiliation, et a aussitôt quitté la cérémonie. "Ce n'est pas acceptable. Vous êtes indignes", avait-il déclaré.

Les propos de @OuestFrance49 sont diffamatoires. Il n y a jamais eu d'interdiction d'accès mais simplement la fin de la gratuité pour les pompiers https://t.co/CBmY6ORfwo — Gilles BOURDOULEIX (@GBOURDOULEIX) 30 janvier 2019

Contacté par RTL.fr, le maire de la ville a expliqué qu'en réalité, cette mesure avait déjà été actée "il y a plusieurs mois". Mais il le concède : "Nous avons accéléré sa mise en place à cause de l'attitude scandaleuse des pompiers lors de la Sainte-Barbe". La fin de la gratuité devait en effet entrer en application au mois de janvier 2019, mais la mairie a finalement prévenu le Sdis le 3 décembre dernier.

"Il est normal qu'ils payent", déclare le maire

"Ils ont des subventions, il est normal qu'ils payent", affirme Gilles Bourdouleix. "Moi quand je vais à la piscine, je paye", ajoute l'édile, qui affirme que ses services n'ont reçu "aucune demande des pompiers pour mettre en place une convention" définissant un tarif pour l'utilisation de deux lignes d'eau à la piscine. "Leur créneau d'entraînement existe toujours", rappelle d'ailleurs le maire.



Dans un premier temps, Ouest France (article réservé aux abonnés, ndlr) avait évoqué une interdiction d'accès à ces équipements, ce que l'édile classé divers droite a réfuté dans un tweet : "Les propos de @OuestFrance49 sont diffamatoires. Il n'y a jamais eu d'interdiction d'accès mais simplement la fin de la gratuité pour les pompiers", a-t-il par ailleurs expliqué sur le réseau social.



La situation a en tout cas suscité la colère des internautes. À l'image de l'acteur Pierre Niney, qui incarnait un soldat du feu dans le récent Sauver ou périr. "On va être beaucoup à lui tourner le dos maintenant", a-t-il tweeté. "Honte à vous", a renchéri Gilles Lellouche. "Hallucinant ce maire. Pensées pour tous les pompiers de France et en particulier ceux de Cholet", a ajouté un autre utilisateur.

On va être beaucoup à lui tourner le dos maintenant. https://t.co/dP4Kg1hHXS — Pierre Niney (@pierreniney) 31 janvier 2019