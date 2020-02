Lyon : une jeune femme échappe à un viol en hurlant pour alerter les voisins

publié le 15/02/2020 à 02:00

Une femme de 27 ans est parvenue à échapper à un viol en se débattant et en hurlant pour alerter les voisins le samedi 1er février à l'aube à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise. Le suspect de la tentative de viol a été interpellé le 11 février et aurait reconnu les faits.

Comme le rapporte 20 Minutes, il est 5h du matin le jour des faits, lorsque la jeune femme rentre chez elle après une soirée entre amis. Un homme la prend alors en chasse dès la sortie du métro. Bien qu'elle accélère l'allure, elle ne parvient pas à le semer et l'agresseur la jette au sol, avant de lui arracher ses vêtements pour la violer.

Malgré la peur, la victime parvient à alerter les voisins en hurlant et en se débattant. Son agresseur prend alors la fuite. C'est grâce aux caméras de surveillance que les policiers parviennent à retrouver le suspect, un sans-abri déjà connu des services de police.

L'agresseur présumé a été mis en examen

Après l'émission d'un mandat de recherche par le parquet de Lyon et la mise en place de surveillances dans le quartier où a eu lieu la tentative de viol, mardi, en fin de journée, le suspect a finalement été repéré et arrêté. Il aurait reconnu les faits lors de sa garde à vue. Présenté ce jeudi 13 février au parquet, l'agresseur présumé a été mis en examen et placé en détention provisoire.