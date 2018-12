et AFP

publié le 11/12/2018 à 14:45

Dans la nuit de lundi à mardi, trois scooters en feu ont déclenché un incendie dans un immeuble du 8ème arrondissement de Lyon. Trois personnes, dont un mineur, ont été interpellées après avoir agressé les policiers et les pompiers qui luttaient contre le feu de bâtiment, a indiqué la police.



Le mineur de 17 ans, désigné par deux témoins comme étant l'auteur de l'incendie des deux-roues, était accompagné par son cousin 19 ans et sa tante de 46 ans qui s'étaient opposés à son arrestation. Ils ont tous les trois été interpellés pour destructions volontaires de biens privés par incendie, violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique et incitation à la rébellion, précise cette source policière.

Après cet incendie qui n'a pas fait de blessé, dix logements ont dû être évacués, ont précisé de leur côté les sapeurs-pompiers. Trente personnes ont dû être relogées.