Lozère : une voiture tombe sur le toit d'un mobil-home, les occupants "choqués"

Un accident spectaculaire qui aurait pu tourner au drame dans un camping en Lozère. Vers 4h30 du matin mercredi 9 août, un conducteur qui avait semble-t-il bu et fumé du cannabis, a raté son virage. Il est sorti de la route départementale, qui traverse le camping Le Capelan à Meyrueis.

Le véhicule est tombé en partie sur le toit d'un mobil-home. Ce mobil-home, c'est celui de Sabah, une vacancière miraculée. "J'entends un gros bruit, les vitres qui éclatent, le sol qui décent", a-t-elle décrit. "Je protège ma fille qui est à côté de moi et je crie, j'appelle mes autres enfants. En voyant la voiture encastrée dans la terrasse, on ne comprenait pas du tout", a-t-elle raconté au micro de RTL.

"Mon fils me dit : 'maman, j'ai entendu une voiture arriver avec de la musique à fond et elle arrivait très vite'. Je ne comprends pas d'où elle est arrivée, je ne sais comment elle a pu atterrir au-dessus de la terrasse. On a de la pluie, qui tombe du ciel, mais pas des voitures. C'est choquant. Pour un réveil à cinq heures du matin, ce n'est pas le meilleur des réveils", confie la mère de famille qui ajoute : "On a bien pris conscience qu'on est passé très près de quelque chose de très grave, ça aurait pu être pire".

