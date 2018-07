publié le 28/07/2017 à 18:52

Pour cacher un adultère, certains font preuve d'une imagination débordante. Samedi 22 juillet, une jeune Lozérienne de 25 ans apprend à son compagnon qu'elle a été enlevée et qu'elle est retenue de force dans le coffre de la voiture de ses ravisseurs, rapporte France Bleu Gard Lozère.



Alerté par ces messages inquiétants, celui-ci contacte alors la gendarmerie, qui met en place un important dispositif de recherches pour retrouver la jeune femme. En effet, une cinquantaine de militaires au sol ainsi qu'un hélicoptère sont mobilisés. L'appareil a survolé pendant deux heures et demie le nord du département pour tenter de repérer le véhicule des kidnappeurs.

La jeune femme est finalement réapparue dimanche 23 juillet, affirmant avoir été libérée par ses ravisseurs dans la commune de Saint-Chély-D'Apcher, toujours située au nord du département. Mais les gendarmes doutent rapidement de la version donnée par la supposée victime et la placent en garde à vue.

Quelques heures plus tard, la jeune femme craque et explique que tout cela n'était qu'un mensonge. Son récit rocambolesque a en fait servi à couvrir une banale histoire d'adultère. En effet, cette dernière a avoué avoir passé tout le week-end avec son amant, dont elle tenait à préserver l'identité. Selon France Bleu Gard Lozère, il s'agirait d'un homme "proche des extrêmes et candidat malheureux aux dernières législatives" dans le département.