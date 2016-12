En 2015, l'homme de 60 ans, avait embauché pour 110.000 dollars deux "faux" kidnappeurs qui étaient censés simuler l'enlèvement du professeur et de son étudiante de 24 ans.

Un professeur russe, amoureux de son étudiante, a été arrêté à Saint-Pétersbourg après avoir organisé l'enlèvement de la jeune femme qu'il espérait conquérir en la délivrant tel un sauveur. L'homme, âgé de 60 ans, avait embauché en novembre 2015 pour 110.000 dollars deux "faux" kidnappeurs qui étaient censés simuler l'enlèvement du professeur et de son étudiante de 24 ans, selon un communiqué publié mercredi du Comité d'enquête de la ville de Vyborg, dans le nord-ouest de la Russie. Dans l'esprit du professeur, il aurait alors "fait tout son possible" pour délivrer l'étudiante, qui serait immédiatement tombée amoureuse de lui.



Le faux enlèvement s'est déroulé le 11 novembre 2015. Les deux kidnappeurs ont attendu le professeur et l'étudiante, les ont menacés avec une arme puis emmenés dans une cave. Au bout de 24 heures, le professeur a "réussi" à s'enfuir avec la jeune fille. La police n'a pas précisé de quelle manière. Le plan de l'amoureux ne s'est toutefois pas terminé comme prévu puisque la police l'a interpellé ainsi que l'un des exécutants, tandis qu'un avis de recherche a été lancé contre le second.



Inculpé pour "enlèvement", le professeur va être jugé prochainement. La jeune fille, traumatisée, suit un traitement chez un psychothérapeute.