Un fan du groupe britannique The Sherlocks, mal placé au concert, s'est inventé cousin du chanteur sur Wikipedia. Malin, puisqu'il a terminé en zone VIP.

Crédit : Andrew MacColl/Shutters/SIPA Un concert (illustration)

par Eléanor Douet publié le 15/02/2017 à 10:07

Arriver en retard à un concert et être mal placé, hors de question pour un jeune anglais qui a eu une idée lumineuse pour se retrouver aux premières loges. Vendredi 10 février, quand Adam Boyd arrive en retard au concert du groupe The Sherlocks au Royal 'Albert Hall de Manchester, il se retrouve au fond de la salle. Impossible dès lors d'avoir une bonne vue de la scène. Légèrement alcoolisé, le jeune homme a alors une idée lumineuse : éditer la page Wikipedia du groupe et se faire passer pour le cousin du chanteur. Il ajoute même l'avoir inspiré pour l'une de leurs chansons. Le subterfuge a fonctionné puisqu'il s'est retrouvé en zone VIP.



"J'ai vu l'entrée de la zone VIP et j'ai dit à mes amis 'je vais essayer d'y accéder', ils m'ont pris pour un idiot et m'ont dit que je n'allais pas y arriver [...] j'avais besoin d'un prétexte", explique-t-il au Sun avant d'ajouter "J'ai alors eu l'idée de modifier leur page Wikipédia et de m'inclure dedans".

"J'ai encore du mal à y croire", concède-t-il au journal britannique. L'historique des modifications de la page Wikipedia des Sherlocks prouve bien le tour de passe-passe d'Adam Boyd, le soir du concert. Une seule phrase qui aura permis à ce fan de profiter du concert à une place que beaucoup envient.