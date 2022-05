Loto : un joueur canadien réclame son dû auprès de son groupe d'amis

L'été dernier, un groupe de 16 amis a remporté au Canada près d'un million de dollars en jouant au loto. Mais un an après, un dix-septième joueur se considère lésé et assure avoir lui aussi participé au jeu. Ce chauffeur-livreur de pizza accuse ce groupe de ne pas avoir partagé les gains et leur réclame désormais une part équivalente à 70.000 dollars.

"Leurs rêves se sont réalisés. Pourquoi devraient-ils voler le mien ?", a-t-il déclaré au média local indy100. Il a donc porté plainte contre les seize autres membres du groupe en leur réclamant environ 52.000 euros ainsi que le remboursement des frais de justice.

L'avocat des accusés affirme de son côté qu'il n'a pas payé pour jouer : "Nous nions donc qu'il ait droit à la réparation qu'il demande, et nous défendrons vigoureusement sa réclamation." D'après le plaignant, ce groupe fonctionnait selon un système de crédit et que malgré quelques retards de remboursement, il payait toujours ce qu'il devait.