Loto : la FDJ recherche un gagnant à 6 millions d'euros dans le Périgord

Avis de recherche. Si vous avez validé un ticket de Loto le 12 février dernier en Dordogne alors vous êtes peut-être l'heureux gagnant de six millions d'euros. Mais attention, vous avez jusqu'au 11 avril 2022 pour vous manifester auprès de la FDJ, après il sera trop tard.

Comme le rapporte nos confrères de France Bleu Périgord, deux joueurs ont remporté le jackpot mis en jeu par la Française des jeux le 12 février dernier. Ce jour-là, douze millions d'euros étaient dans la cagnotte. Les cinq bons numéros (22 - 28 - 37 - 40 - 45) et le numéro chance (10) avaient été joués deux fois : en Loire-Atlantique et en Dordogne. Si le premier gagnant a bel et bien reçu son gain, le second n'a toujours pas été réclamé.

La FDJ conseille le ou la gagnante d'appeler le 09 69 36 60 60, le numéro dédié aux grands gagnants des loteries nationales et européennes. En espérant que l'heureux - ou l'heureuse élu n'est pas perdu ou jeté son ticket depuis...