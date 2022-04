La chance avait fini par lui sourire, mais il est désormais trop tard. Le 12 février 2022, deux joueurs du Loto sont parvenus à décrocher la cagnotte de 12 millions d'euros mises en jeu par la Française des Jeux (FDJ). Pour autant, plus de deux mois ont passé depuis ce tirage et l'un des deux ne s'est toujours pas manifesté.

Or, la FDJ permet à l'ensemble de ses gagnants de se déclarer dans un délai de 60 jours suivant le tirage concerné. Selon le site spécialisé Tirage Gagnant, personne n'est venu ramener le ticket en Loire-Atlantique, département où la grille victorieuse avait été validée le 12 février dernier.

Selon le règlement de la loterie nationale, dans le cas où un jackpot n'est pas réclamé celui-ci est remis en jeu "sous forme d'opérations promotionnelles", précise la FDJ. Ce n'est pas la première fois qu'un millionnaire du Loto ne se manifeste pas. Ainsi, en 2011, une mésaventure similaire un gagnant de Haute-Loire avait perdu son gain de 8 millions d'euros. Deux ans plus tard, la cagnotte avait été remise en jeu lors d'un loto baptisé pour l'occasion "Super Loto de l'inconnu".

Cette situation est néanmoins rare. En effet, les joueurs du Loto sont davantage au courant des règles du jeu. En revanche, plusieurs gains dans le cadre de l'opération "My Million" n'ont jamais été récupérés. En cause, un fonctionnement plus complexe, plus récent et encore assez méconnu pour des joueurs occasionnels.