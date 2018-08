Lorraine : un homme en état de mort cérébrale après être intervenu dans une dispute

et AFP

Un homme de 29 ans était lundi 6 août en état de mort cérébrale après avoir été poignardé à la gorge en intervenant dans une altercation entre un couple et une jeune femme à Jarny (Meurthe-et-Moselle), selon le parquet de Nancy.



"La victime n'est pas décédée, mais en état de mort encéphalique, situation dans laquelle, un délai de deux à trois jours est observé par l'équipe médicale pour ménager la famille et permettre la mise en place éventuelle de la procédure d'autorisation de don d'organes", a indiqué Hélène Morton, procureur-adjoint au parquet de Nancy. Dans la nuit de samedi 4 au dimanche 5 août, l'homme, qui fêtait son anniversaire, avait répondu avec des amis à l'appel à l'aide d'une jeune femme qui se disputait avec un couple sur la voie publique.

Selon une source proche de l'enquête, le motif de la dispute aurait porté sur une cigarette. Le mis en cause, caché dans des buissons le long de voies ferrées avec sa compagne, avait surpris la victime et lui avait porté un coup à la gorge, avant de s'enfuir. "La victime, qui présentait une plaie ouverte à la gorge avec un important épanchement sanguin, recevait les premiers soins et était transportée à l'hôpital où son pronostic vital était engagé", a ajouté Hélène Morton.

L'auteur présumé s'est présenté au commissariat de Conflans-en-Jarnisy et a été placé en garde à vue. Le suspect, qui a été présenté à un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nancy lundi soir, a évoqué un "coup porté involontairement". Il n'a aucun antécédent judiciaire. Le parquet de Nancy, qui a ouvert "une information judiciaire pour tentative de meurtre et port d'arme", va requérir son placement en détention provisoire.