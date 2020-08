Loire : un mineur percute la police et se blesse lors d'un rodéo sauvage

publié le 16/08/2020 à 19:17

Un adolescent, qui participait à un rodéo en conduisant une voiture volée, a été blessé dans la nuit de samedi à dimanche 16 août lors d'une collision avec un véhicule de police à Rive-de-Gier (Loire), a-t-on appris de sources policières.

Le conducteur de 16 ans, qui prenait part à un rodéo sur le parking du centre commercial de Givors (Rhône), avait refusé d'obtempérer et était poursuivi par la police. À la suite d'une perte de contrôle, il est entré en collision avec un véhicule de forces de l'ordre à Rive-de-Gier (Loire), soit à une quinzaine de kilomètres du parking.

Blessé, il a été hospitalisé, sans que son pronostic vital ne soit engagé. Il sera ensuite placé en garde à vue, indique-t-on de même source. Ses deux passagers ont pris la fuite et sont toujours recherchés par la sûreté urbaine du Rhône, en charge de l'enquête.

L'accident a eu lieu un peu avant minuit, en contrebas du quartier sensible du Grand-Pont, à Rive-de-Gier, et provoqué des tensions entre habitants et forces de l'ordre. Une trentaine de policiers de la Loire et du Rhône ont été envoyés sur place en renfort, jusqu'à ce que les deux véhicules accidentés soient retirés.

La police, cible d'insultes et de jets de projectiles, a fait usage de gaz lacrymogène et interpellé un homme, âgé d'une quarantaine d'années, qui a été placé en garde à vue au commissariat de Saint-Chamond (Loire), pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique.