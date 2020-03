Loire : contrôlée après le début du confinement, elle mord la policière

publié le 21/03/2020 à 03:50

Toute la France est en confinement depuis ce mardi 17 mars à midi. Il faut, depuis que le décret est entré en application, être muni d'une attestation de déplacement dérogatoire pour sortir. À Saint-Chamond (Loire), vers 15h30 ce jour-là, un couple a été contrôlé en pleine violation de ces nouvelles mesures. Et n'a pas obtempéré.

Les deux individus ont tout simplement refusé le contrôle. La jeune femme de 25 ans a craché sur les policiers, leur a toussé dessus et a mordu une policière jusqu'au sang, selon l'information rapportée par Le Progrès. Son compagnon, âgé de 35 ans, a voulu prendre sa défense et s'est rendu coupable d'outrage et de rébellion.

La policière blessée a reçu une prescription d'un jour d'ITT. La jeune femme, qui a six mentions sur son casier judiciaire (violences sur conjoint, rébellion, outrages), a écopé de dix mois de prison ferme, un précédent sursis de trois mois ayant été révoqué. Son ami, également connu des services de police (stupéfiants), a lui écopé de trois mois de prison avec sursis et une amende de 500 euros.