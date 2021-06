Limoges : blessé au couteau, il sort une hache pour se venger

publié le 11/06/2021 à 20:32

Les forces de l'ordre ont mis fin à un règlement de comptes dans la nuit du 8 au 9 juin à Limoges. Un jeune homme de 17 ans aurait poignardé un autre homme âgé de 18 ans, qui aurait ensuite dégainé une hache pour rétorquer.

Selon les informations rapportées par le Populaire du Centre, les pompiers ont d'abord été appelés un peu avant 1h30, pour secourir cet homme tout juste majeur, qui aurait reçu un coup de couteau dans le dos. Mais les policiers ont dû intervenir car le blessé était en possession d'une hache qu'il était allé chercher chez lui pour se venger.

Le quotidien local précise qu'il a été pris en charge par les pompiers et conduit au CHU de Limoges, pendant que les policiers interpellaient le second homme, auteur du coup de couteau. Les deux jeunes hommes ont été placés en garde à vue. L'auteur du coup de couteau, âgé de 17 ans et donc mineur, va être auditionné en vue d'une mise en examen devant le juge pour enfants. L'homme à la hache "comparaîtra sur reconnaissance préalable de culpabilité", précise le journal local.