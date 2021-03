Lille : un patient d'un hôpital psychiatrique retrouvé mort, une patiente soupçonnée

publié le 18/03/2021 à 23:13

Mercredi 17 mars, un patient de l'hôpital psychiatrique de Fontan, à Lille, a été retrouvé sans vie dans sa chambre. Selon le parquet, c'est une autre patiente âgée d'une vingtaine d'année qui a dit l'avoir tué.

"Le corps d'un homme sans vie a été découvert dans la chambre qu'il occupait à l'hôpital Fontan hier dans l'après-midi. Une patiente avait averti le personnel médical et indiquait avoir tué la victime", a rapporté à l'AFP le parquet de Lille, sollicité après que la Voix du Nord a rapporté l'ouverture d'une enquête après un décès.

"Agée d'une vingtaine d'années, la jeune femme avait été admise dans l'établissement au début du mois de mars, alors qu'elle était placée en détention provisoire au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin depuis le mois de janvier 2021 dans le cadre d'une information judiciaire pour homicide", a-t-il ajouté.

Selon le parquet, "il n'a pas été possible d'entendre la mise en cause pour le moment" et "des investigations médico-légales sont en cours afin de définir les causes exactes du décès". C'est la brigade criminelle de la sûreté urbaine de Lille qui a été chargée de l'enquête.