Lille : les évacuations d'habitations se poursuivent à l'approche de Noël

Un mois après l'effondrement de deux immeubles dans le centre-ville de Lille, les évacuations se poursuivent dans la ville des Hauts-de-France. Depuis cet incident qui a couté la vie à une personne de 45 ans, les signalements pour fissures ou désordres dans les bâtiments se sont multipliés auprès des autorités locales.

Certaines évacuations ont ainsi été organisées de manière préventive, notamment dans la rue de la monnaie. Ce samedi matin, certains habitants ont eu trente minutes pour rentrer chez eux et indiquer aux déménageurs les affaires qu'ils souhaitent prendre avec eux. "C'est bizarre et c'est rapide", a ainsi confié au micro de RTL Ségolène, l'une des évacués.

"On met des choses personnelles dans 2 ou trois cartons, puis le reste, c'est eux qui l'emballent. Cela fait quatre mois que je vie là-dedans, si on me l'avait pas dit, je n'aurais jamais cru que cela risquait de s'effondrer", a confié Ségolène. Elle a aussi assuré qu'elle s'était "mise dans le tête" qu'elle ne reviendrait pas vivre dans ce logement. "Désormais, j'attend juste de trouver un autre appartement".

