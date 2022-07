Canicule : Lille investit 70 millions pour végétaliser les bâtiments de la ville

Face à la chaleur, les grands travaux. Quelque 70 millions d'euros ont été investis à Lille pour végétaliser les murs de la ville et apporter plus de fraîcheur. Le chantier a ainsi commencé dans la cour d'une école, envahie par les marteaux-piqueurs et les grues de chantier.

Tout le goudron est retiré pour laisser place à des espaces de pleine terre avec des pavés drainants facilitant l'évacuation des eaux de pluie. "L'eau passe à travers le pavé, un béton poreux, et va venir se stocker dans le sol. Cela va favoriser une sorte de climatisation naturelle de la cour d'école", vante Sylvain Leroux, paysagiste.

La ville de Lille, qui a déjà végétalisé l'ensemble de ses bâtiments scolaires, poursuit sa politique bas carbone. Des travaux qui ont un impact climatique réel, confirme Audrey Linkenheld, la première adjointe. "On débitumise pour que l'eau de pluie puisse s'infiltrer, on végétalise pour qu'il y ait de l'ombre et de la nature. Beaucoup d'études montrent que les solutions fondées sur la nature sont efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique et contre les îlots de chaleur urbains."

Le chantier devrait se poursuivre à la rentrée. Les enfants y ont été associés, ayant dessiné leur future cour de récréation avec jardin potager et nichoir. Des espaces de jeux seront aussi dessinés sur ces nouveaux espaces rafraîchis.

