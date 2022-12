Lidl condamné pour avoir vendu de l’alcool à un mineur décédé dans un accident de scooter

RTL vous avait rapporté cette affaire : celle d'une mère qui a attaqué un supermarché Lidl en justice pour avoir vendu de l'alcool à son fils. Le jugement a été rendu ce jeudi 8 décembre, Lidl écope de 5.000 euros d'amende pour avoir procuré de la vodka à Kilian, 16 ans, décédé quelques heures plus tard dans un choc, sur son scooter. La mère de la victime, Coralie, n'a pas demandé de dommages et intérêts, mais voulait alerter le grand public, pour que le décès de son fils ne soit pas vain.

“Pour moi, c'était important qu'ils soient reconnus coupables. C'était important de faire réfléchir les gens et de se dire que non, ce n'est pas un acquis que les jeunes puissent acheter de l'alcool. Je vois trop de parents résignés et nous, en tant que parents, on a un devoir d'éducation vis-à-vis de nos enfants et les lois sont là pour les protéger. Donc ils sont reconnus coupables aujourd'hui", a expliqué la mère de la victime.

"Oui, c'est un soulagement. Mon fils, il n'avait pas accès à l'alcool à la maison, il n'allait pas en soirée, il ne sortait pas. J'ai tout fait pour qu'il ne tombe pas, ni dans l'alcool, ni dans le cannabis. Si ça ne lui avait pas été vendu ce jour-là, il n'en aurait pas acheté. Et peut-être que… Et l'alcool fait partie de cet accident et tout le monde tourne la page. Mais moi, mon gamin il ne revient pas", a encore clamé Coralie.

