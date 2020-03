Libourne : une mère et ses trois enfants reclus huit ans dans un studio

publié le 12/03/2020 à 01:17

Enfermés dans 25 m², presque sans contact extérieur. Cette situation a été le terrible quotidien d'une mère et de ses trois enfants, pendant huit ans. La mère de famille a été condamnée à deux ans de prison ferme et a été déférée à Gradignan. Cette affaire a été jugée ce mardi 10 mars au tribunal correctionnel de Libourne.

Deux des trois enfants isolés étaient privés d'école et de soins, et parfois même de nourriture. Seule l'aînée pouvait sortir pour faire quelques courses avant de retourner dans ce studio de 25 m², payé par sa grand-mère, aux côtés de sa mère et de ses frères et sœurs, rapporte France Bleu Gironde.

Pour se justifier, la mère de famille a affirmé avoir voulu fuir son ex-mari violent mais s'être retrouvée incapable d'engager toute démarche. La grand-mère et la fille aînée écopent de deux ans de prison avec sursis pour complicité, pour n'avoir jamais signalé les conditions de vie terribles des deux plus jeunes de la fratrie.